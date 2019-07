Zomerconcert Koewacht: Louie Louie Yannick De Spiegeleir

21 juli 2019

18u52 1 Moerbeke-Waas De Gentse band Louie Louie geeft op vrijdag 26 juli een optreden op domein Cerpentier aan de Koewachtsteenweg.

Het concert is een eerste in een reeks van vijf en start om 20 uur. De toegang is gratis. De organisatie is in handen van het gemeentebestuur van Stekene. Meer info: https://www.stekene.be/