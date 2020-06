Zomerbar The Village opent op 3 juli in samenwerking met Hof Ter Sluyze Yannick De Spiegeleir

17u26 0 Moerbeke-Waas Door een samenwerking met Hof Ter Sluyze aan de Rode Sluis in Moerbeke zal zomer The Village deze zomer opnieuw kunnen plaatsvinden vanaf woensdag 3 juli.

Na het Heidebos en de voormalige site van de Suikerfabriek aan de Moervaart kan The Village dus opnieuw uitpakken met een bijzondere locatie. “Aan het water, op het mooie terras, aan het aangelegde strand zorgen we voor zomerse vibes”, klinkt het op de Facebookpagina van The Village.