Zijgevel van schoolgebouw loopt schade op bij wegbranden van onkruid Kristof Pieters

21 augustus 2020

19u39 4 Moerbeke-Waas Een gevel van een schoolgebouw van De Moerbei heeft vrijdag schade opgelopen bij een brandje. Kort voordien waren arbeiders bezig geweest met het wegbranden van onkruid.



Het was het schoolhoofd van de GO! middenschool ‘De Moerbei’ aan de Hospicestraat die de brand opmerkte. Het houten afslagwerk van een gebouw waarin klaslokalen gevestigd zijn vatte vuur. De oorzaak van de brand was niet ver te zoeken, want even voordien waren arbeiders aan het werk geweest met een onkruidbrander. Waarschijnlijk gingen ze daarbij iets te ijverig te werk waardoor het houten afslagwerk en isolatiemateriaal begon te smeulen. Dankzij de oplettendheid van het schoolhoofd werd waarschijnlijk veel erger voorkomen. De brandweer moest een aantal houten latten verwijderen om de smeulende resten te kunnen blussen. De komende week zal de schade nog hersteld worden. De lessen op dinsdag 1 september komen niet in het gedrang..