Workshop Studietips in de bib Yannick De Spiegeleir

03 januari 2020

12u51 1 Moerbeke-Waas In de bibliotheek van Moerbeke vindt dinsdag 7 januari een workshop plaats over studietips van 19 tot 20 uur. De activiteit is geschikt voor jongeren van het eerste tot het derde middelbaar.

Tijdens de examens stop ik veel tijd in overschrijven. Want wat moet ik nu in een samenvatting zetten en wat niet? Ik denk dat ik goed leer en toch vallen mijn cijfers tegen. Ik wil het vanaf januari anders aanpakken. De vraag is hoe? De workshop biedt een antwoord.

Barbara Claeys, studiecoach, geeft de deelnemers leer- en samenvattingstips om in 2020 met frisse moed te starten.

De deelname is gratis. Meer info via bib@moerbeke.be