Wandeling in het spoor van de Gallowayrunderen

Yannick De Spiegeleir

22 februari 2020

22u31 0 Moerbeke-Waas In het Heidebos kan je op zondag 1 maart deelnemen aan een wandeling die leidt naar de Gallowayrunderen.

Conservator Gert Du Cheyne leidt de deelnemers via smalle paden naar de bijzondere dieren. “Door het kreupelhout zoeken we deze aaibare medebeheerders van het Heidebos”, klinkt het.

Na de wandeling is er gelegenheid tot een drankje en gebak in de boshut. Honden worden op deze wandeling niet toegelaten. Het vertrek is voorzien op Parking 2 van het Heidebos in de Knokkestraat in Wachtebeke om 14 uur. Inschrijven is niet verplicht, maar kan via https://www.natuurpunt.be/agenda/het-spoor-van-de-galloways-37876