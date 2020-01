Vrouw belandt onder weggeslingerde wagen na ongeval Didier Verbaere

24 januari 2020

13u25 4 Moerbeke-Waas Een oudere dame op de fiets heeft vrijdagvoormiddag om 11.15 uur een beenbreuk opgelopen nadat ze aan de Collemansbrug in Moerbeke-Waas onder een wagen was terechtgekomen. Deze was weggeslingerd na een aanrijding met een andere wagen die de voorrang negeerde op het kruispunt van de Dorpvaart en de Statiestraat.

Omstreeks 11.15 uur negeerde een chauffeur de voorrangsregeling aan Dorpvaart en kwam in aanrijding met een wagen die in de Statiestraat het kruispunt opreed. Deze wagen werd door de klap weggeslingerd en sleurde een dame op de fiets mee. Zij stond te wachten aan de Collemansbrug. De dame werd een viertal meters meegesleurd en zat met haar been gekneld onder de wagen. Ze liep daarbij een zware beenbreuk op maar verkeert niet in levensgevaar. Ook de bestuurder van de weggeslingerde wagen werd voor verzorging met een pijnlijke nek overgebracht naar het ziekenhuis. Door de aanrijding was het kruispunt een tijdlang versperd.