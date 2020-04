Vrachtwagen geladen met hout vat vuur op E34, snelweg richting Knokke

tijdelijk afgesloten Kristof Pieters

09 april 2020

15u34 0 Moerbeke-Waas/Wachtebeke De E34 was donderdag een tijdlang versperd in de richting van Knokke. Tussen Moerbeke en Zelzate vatte een vrachtwagen, geladen met een container houten paletten, vuur. De oorzaak is vermoedelijk een defect aan de remmen.

Toen de chauffeur rook opmerkte en zijn vrachtwagen aan de kant zette, was het al te laat en sloegen de vlammen al vanonder de aanhanger waarop een container stond, geladen met houtafval. De bestuurder probeerde de vlammen zelf nog te lijf gaan met een poederblusser, maar hij moest zijn pogingen staken omdat de banden door de hitte ontploften.

De opgeroepen brandweer kreeg de brand vrij snel onder controle, maar moest de weg een tijdlang afsluiten wat voor een file zorgde. Omdat ook de lading hout in de container door de hitte was beginnen smeulen, moest ook de lading afgeblust worden. Om de hinder op de snelweg te beperken werd de container naar een parking aan de weegbrug naast de snelweg in Zelzate overgebracht waar de paletten verder geblust werden. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.