Voorstel CD&V+ om foetusje tot 26 kosteloos te begraven goedgekeurd Yannick De Spiegeleir

19 december 2019

18u08 1 Moerbeke-Waas Op de gemeenteraad van 17 december stelde Lut van de Vijver (CD&V+) voor om de concessie van 250 euro voor het begraven van een foetusjes tot 26 weken te laten vallen. Het voorstel kreeg groen licht.

“Meestal laten ouders hun kindje in serene sfeer en gesloten kring begraven en wordt hiervoor ook geen begrafenisondernemer ingeschakeld. Op de meeste begraafplaatsen gebeurt dit kosteloos op een apart foetusveldje of met een heel laag concessie bedrag”, stelt van de Vijver. “Het afscheid nemen van zo’n pril leven is bijzonder confronterend voor de ouders. Om hen niet te belasten met teveel administratieve procedures en extra kosten op een dergelijk pijnlijk moment, was de gemeenteraad akkoord om de concessie, die nu volgens het reglement was vastgelegd op 250 euro, te laten vallen.”

Martine Dieleman, CD&V+, stelde voor om vanaf heden de keuze te geven aan de partners om zich boven of naast elkaar te laten begraven. In Lokeren en Sint-Niklaas bestaat die mogelijkheid al. “Ook de begrafenisondernemers zijn deze werkwijze van begraven gewoon in andere gemeenten”, stelt Martine. De gemeenteraad was akkoord om deze vorm van begraven “zo snel als mogelijk” toe te laten in voege gaan na overleg met de begrafenisondernemers.