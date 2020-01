Vijf speerpunten van het Moerbeekse meerjarenplan: “5,5 miljoen investeren én schuld verder afbouwen” Yannick De Spiegeleir

24 januari 2020

10u41 1 Moerbeke-Waas Op de gemeenteraad van dinsdag 28 januari stelt het Moerbeekse gemeentebestuur van meerderheidspartij Open Vld haar meerjarenplan voor de komende legislatuur voor. “Normaal had dit plan eind vorig jaar moeten klaar zijn, maar we wilden absoluut de adviesraden betrekken en die werden pas midden 2019 samengesteld”, zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld).

Zoals bekend, maakt de gemeente een ‘masterplan 2050' op. “Dit masterplan bepaalt de grote lijnen voor toekomstige ontwikkelingen op vlak van ruimte en mobiliteit”, geeft schepen van mobiliteit Stijn Deschepper (Open Vld) aan. “We voorzien al budgetten om eerste stappen te zetten naar dit masterplan, om enkele quick wins te realiseren.” Zo wil het gemeentebestuur werk maken om op drukke oversteekpunten op belangrijke fietsroutes voorrang te verlenen aan fietsers. Wellicht in maart wordt een eerste voorstel voor het masterplan afgetoetst aan de bevolking.

Op vlak van infrastructuur wordt de nieuwe sportsite en bijhorende sporthal de absolute blikvanger deze legislatuur. De eerste fase met de aanleg van een kunstgras- en natuurgrasveld werd reeds in de vorige beleidsperiode voltrokken. Schepen Sarah Poppe (Open Vld) benadrukt dat de ontwikkeling van de sportsite niet onder het investeringsbedrag van 5,5 miljoen euro valt. “De sportsite zal uitgebaat worden door Farys, deze kosten vallen onder exploitatie.” Door een bezwaarprocedure van buurtbewoners liep het project al vertraging op, maar het bestuur hoopt nog dit voorjaar met de bouw van de sporthal te kunnen starten. Om plaats te maken op de werfzone wordt mogelijk al het leegstaande café ’t Pleintje gesloopt. Ook de versnelde omvorming van de openbare verlichting naar LED-verlichting valt onder exploitatie. “Voor deze verledding werken we samen met Fluvius”, zegt schepen Koen Mertens.

De liberale meerderheid wil ook het ondernemerschap in Moerbeke verder stimuleren. Zo komt er een officiële oproep naar kandidaten voor de nieuwe KMO-zone op de suikersite die de komende jaren zal ontwikkeld worden. “We onderzoeken ook de mogelijkheid om een pop-uplocatie te openen voor ondernemers die hun concept daar voor enkele maanden kunnen uittesten. Op die manier willen we de drempel verlagen voor startende ondernemers”, zegt schepen Poppe. Bovendien onderzoekt de gemeente een mogelijke verhuis van het recylagepark naar de door Interwaas te ontwikkelen KMO-zone.

Daarnaast wil het bestuur ook werk maken van een sociaal beleid. Zo overweegt het in samenwerking met Lokeren een babytheek in Moerbeke te openen waar jonge ouders alle benodigdheden kunnen ontlenen voor hun pasgeborenen. Eenzelfde samenwerking bestaat er al voor de spel-o-theek in Lokeren. “Naast het bestaande beleid, willen we deze legislatuur ook extra inzetten op armoedebestrijding. Voor ons is het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt, naast gelijke plichten”, zegt bevoegd schepen Thierry Walbrecht.

Een andere pijler van dit bestuur is organisatie. “We willen de afstand verkleinen tussen beleid en burger”, stipt burgemeester Robby De Caluwé aan. “We gaan het e-loket en het evenementenloket verder promoten en maken onder andere budget vrij voor werkgroepen en adviesraden om zelf aan de slag te gaan.” Ook de verdere schuldafbouw vormt een prioriteit. In de vorige legislatuur daalde de schuld al met een derde. “Het plan is om de totale schulden opnieuw met 25 procent te doen dalen”, besluit de burgemeester.