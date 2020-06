Verwennerij in coronatijden: Anneke masseert je aan de Moervaart Yannick De Spiegeleir

12 juni 2020

14u47 10 Moerbeke-Waas Door de coronacrisis moest massagetherapeut en ademconsulent Anneke Verschueren van Mooi in Balans haar activiteiten noodgedwongen staken. Nu ze terug aan de slag mag, komt ze met een ‘loungeconcept’ op de proppen. In een sfeervolle tent in haar tuin aan de Moervaart geeft ze massages in openlucht.

De coronacrisis was voor Anneke geen sinecure. Twee jaar geleden besliste ze om zich volledig te storten op haar bedrijfje ‘Mooi in Balans’. “Het was helaas niet mogelijk om mensen te masseren vanop anderhalve meter. Je kan dan wel online beginnen in dit digitale tijdperk, maar zelfmassage is toch niet hetzelfde als je laten verwennen door een ander.”

Nu ook de contactberoepen terug mogen opstarten, pakt Anneke uit met een origineel idee. “De overheid stelt dat je je ruimte goed moet verluchten, dus heb ik een tent opgebouwd in mijn tuin. Niet zomaar een tent, er hangt zo’n 470 vierkante meter aan gordijnen.” Een sfeervolle luster en tapijt dragen bij tot de sfeer. “Om koudere momenten de baas te zijn, zorg ik voor een verwarmde tafel.”

Voor meer informatie kan je surfen naar: https://mooiinbalans.be/contact/