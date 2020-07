Verdeling van 60.000 euro coronasubsidies voor verenigingen doet stof opwaaien: “Heel wat verenigingen zitten op tandvlees” Yannick De Spiegeleir

03 juli 2020

16u31 0 Moerbeke-Waas Om het verenigingsleven een duwtje in de rug te geven na de coronacrisis voorziet de Vlaamse regering een subsidiepot van 57.000 euro. Meerderheid en oppositie raakten op de gemeenteraad niet eens over de aanpak om de middelen te verdelen onder de verenigingen.

Het Moerbeekse gemeentebestuur besliste om de subsidiepot met 3.000 euro eigen middelen aan te vullen tot een bedrag van 60.000 euro dat verdeeld wordt in drie schijven.

Een eerste schijf van 20.000 euro zal integraal gereserveerd worden voor verenigingen die schade hebben geleden door het niet kunnen ophalen van winsten met activiteiten die door de corona niet konden doorgaan. “De verdeelsleutel zal opgemaakt worden in overleg met jeugd-, sport- en cultuurraad. Verdeling van dit bedrag voorzien we ergens midden oktober”, zegt schepen van sport Sarah Poppe. Een volgende schijf van 20.000 euro gaat naar verenigingen die tijdens de zomervakantie iets organiseren in het dorp in samenwerking met de lokale horeca. “Moerbeke Feest zal de organisatie hiervan op zich nemen en zowel de activiteiten als de verdeling van dat bedrag onder de verenigingen coördineren.”

Voor de derde en laatste schijf van 20.000 werkte de gemeente het concept ‘Moerbeke Zomert’ uit. Met ‘Moerbeke Zomert’ wil de gemeente de lokale horeca ondersteunen waar mogelijk. Met extra terrasruimte bijvoorbeeld, maar ook met een tijdelijke inrichting van ons centrum als grote zomerlounge met animatiezone. “Gedurende vier weekends in de maanden juli en augustus willen we extra inzetten op een leefbaar dorp, waar iets te (be)leven valt. Een gezellige sfeer, bloemen, parasols, akoestische optredens, kinderanimatie of straatartiesten.”

70 parasols

Oppositiepartij CD&V+ drukte op de raadszitting haar ongenoegen uit over de aanpak. “Heel wat verenigingen zitten op hun tandvlees en zijn bovendien niet allemaal in de mogelijkheid om al in juli of augustus iets te organiseren. Het feestcomité heeft reeds 70 parasols aangekocht ter waarde van 6.589 euro voor ‘Moerbeke Zomert. De meerderheid pakt uit met een stunt, maar dit is niet de bedoeling van deze subsidies. Waarom is dit niet doorgesproken met de adviesraden”, aldus fractieleider Lut Van de Vijver, die bijval kreeg van de andere oppositiepartijen MeNS en N-VA.

Schepen Poppe en Deschepper verdedigen de aanpak. “Het is nog maar enkele weken bekend dat deze subsidies voorzien worden, als bestuur moesten wij snel en doordacht schakelen: de zomer staat nu eenmaal voor de deur. Twee van de drie schijven van 60.000 euro gaan rechtstreeks naar de verenigingen. Met kleinere zomeractiviteiten in ons centrum ondersteunen we in de eerste plaats die verenigingen die niet per sé financiële schaden geleden hebben.” Het gemeentebestuur beloofde wel te bekijken hoe verenigingen kunnen gesteund worden die niet in de mogelijkheid zijn om in juli of augustus een activiteit op poten te zetten.