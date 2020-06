Verdeling mondmaskers zal via apothekers gebeuren Yannick De Spiegeleir

09 juni 2020

15u45 0 Moerbeke-Waas De federale overheid besliste om de mondmaskers via de apothekers te verspreiden. Er zal dus, in tegenstelling tot eerdere berichten, geen bedeling in alle brievenbussen gebeuren door deze federale beslissing.

“De reden is dat er wordt vastgesteld dat veel mensen hun mondmasker verkeerd gebruiken. Een goede toelichting over een correct gebruik, en nog meer over het onderhoud, is dus uitermate belangrijk”, licht burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) toe. “De keuze om de bedeling via apothekers te doen, is dus niet onlogisch, want zij kunnen het beste uitleg geven.” De apothekers ontvangen een vergoeding voor het verdelen van de mondmaskers. “We zijn nog nagegaan of we toch niet voor de huis-aan-huisverdeling mochten kiezen, omdat zich maar liefst 60 vrijwilligers hadden aangemeld, maar de verdeling moet dus via de apothekers verlopen”.

Uitstekend logistiek netwerk

Een andere reden om de verdeling via de huisapotheken te laten verlopen, is dat zij over een uitstekend logistiek netwerk beschikken om de verdeling vanuit Brussel naar de verschillende gemeenten te doen. De verdeling van de mondmaskers zal gebeuren op basis van de leeftijd, waarbij men start met de oudste bewoners.

“Uiteraard moet maar één iemand van het gezin langskomen, die krijgt de maskers voor het hele gezin mee”, verduidelijkt De Caluwé. Ook de mantelzorger, thuisverpleger, huisarts, … kan dit voor jou afhalen.

Het is belangrijk dat het gezinshoofd alle eID’s van het gezin meeneemt, of een attest van gezinssamenstelling (dat je via de website kan downloaden). Op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/ vind je meer praktische informatie.

De verdeling zal gebeuren (op basis van de leeftijd van het gezinshoofd) vanaf:

· maandag 15 juni: 75 jaar en ouder (geboren in 1945 of eerder)

· dinsdag 16 juni: 67 jaar en ouder (geboren in 1953 of eerder)

· woensdag 17 juni: 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of eerder)

· donderdag 18 juni: 55 jaar en ouder (geboren in 1965 of eerder)

· vrijdag 19 juni: 50 jaar en ouder (geboren in 1970 of eerder)

· maandag 22 juni: 45 jaar en ouder (geboren in 1975 of eerder)

· dinsdag 23 juni: 40 jaar en ouder (geboren in 1980 of eerder)

· woensdag 24 juni: 35 jaar en ouder (geboren in 1985 of eerder)

· donderdag 25 juni: 30 jaar en ouder (geboren in 1990 of eerder)

· vrijdag 26 juni: iedereen