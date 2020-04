VC Spectrum annuleert internationaal volleybaltornooi: “Zagen geen andere mogelijkheid door de gezondheidscrisis” Yannick De Spiegeleir

23 april 2020

17u48 0 Moerbeke-Waas Door de coronacrisis zal het 45ste Internationaal Volleybaltornooi van VC Spectrum pas volgend jaar plaatsvinden. Dat meldt de Moerbeekse volleybalclub op haar sociale media.

Het evenement brengt begin juli jaarlijks een pak volk op de been in Moerbeke, maar net daar wringt het schoentje door de coronacrisis. “Natuurlijk hebben wij ook bekeken of er eventuele andere mogelijkheden waren, - uitstellen naar een latere datum, kleinschaliger tornooi, evt. zonder fuiven, e.a. - maar uiteindelijk is de nabije toekomst zo onzeker dat wij besloten hebben het 45ste Internationaal Volleybaltornooi te verschuiven naar het eerste volledige weekend in juli 2021, en dat is vrijdag, zaterdag en zondag 2-3-4 juli 2021”, luidt het. “De gezondheid van onze deelnemers, onze vrijwilligers, onze leden, en alle andere betrokkenen is echter prioritair. Wij hopen dat iedereen begrip heeft voor deze situatie en ook inziet dat dit overmacht is.”