Van Wilderodegenootschap herdenkt geboortedag priester-dichter met publicatie onuitgegeven gedicht Yannick De Spiegeleir

12 juni 2019

20u19 0 Moerbeke-Waas Het Anton van Wilderodegenootschap heeft het programma van de jaarlijkse herdenkingsdag op zaterdag 29 juni bekendgemaakt.

Het programma van de culturele herdenking in de tuin van het woonhuis van de dichter start om 14.30 uur met een tentoonstelling over Reinaert de vos: met objecten uit de nalatenschap van de dichter. Vanaf 15.30 uur start een voordracht uit het werk van Van Wilderode afgewisseld met muziek. Drie vrienden getuigen over Van Wilderode als dichter, als priester-leraar, als reiziger en dienstbaar mens en de uitreiking van de herdenkingsprijs 2019 vindt plaats gevolgd door een receptie. De toegang is gratis.

Aansluitend begint om 18 uur de eucharistieviering in de Sint-Antoniuskerk. E.H. Jan Van Raemdonck, oud-leerling van het Sint-Jozef-Klein-Seminarie te SintNiklaas en medewerker met Van Wilderode aan het collegeblad ‘Ic Hou’, zal de homilie houden. Het parochiekoor van Moerbeke, op het orgel begeleid door Jo Van Eetvelde, verzorgt de zang.

Tijdens de offergang wordt een gelegenheidsprentje met een niet eerder gepubliceerd gedicht van Van Wilderode aangeboden.

Voor meer informatie kan je mailen naar info@antonvanwilderode.com.