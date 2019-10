Tweede participatiemoment over masterplan voor toekomst gemeente Yannick De Spiegeleir

02 oktober 2019

09u47 1 Moerbeke-Waas In de refter van gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef vindt op donderdag 3 oktober een tweede participatiemoment plaats over het toekomstplan voor de gemeente.

In het voorjaar van 2019 is de gemeente Moerbeke gestart met de opmaak van een masterplan. Het masterplan onderzoekt het potentieel en de knelpunten van de gemeente en formuleert een visie op korte, middellange en lange termijn. Thema’s die hierbij aan bod komen, zijn onder andere de identiteit van Moerbeke en Moerbeke als ‘bastide’, de verbinding met het landschap en de omliggende wijken, een verkeerslus rond de kern, parkeren, routes voor fietsers en voetgangers, groen in de openbare ruimte, hoogbouw en een aantal belangrijke plekken zoals het park bij het gemeentehuis, het centrale fietspad, de Lindenplaats, de winkelstraat enz.

Op 29 april vond een eerste participatiemoment plaats door middel van een wandeling met geïnteresseerde bewoners. Op basis hiervan heeft het bestuur haar eigen ideeën verder uitgewerkt. Deze ideeën willen ze nu graag aan de Moerbekenaren voorstellen. Daarnaast willen ze luisteren naar de feedback van de Moerbekenaren.

Het tweede participatiemoment vindt plaats vanaf 17 uur. Tussen 17 en 21 uur kunnen de plannen bekeken worden en kan je terecht bij de ontwerpers met vragen en opmerkingen. Om 17.30 uur en om 19.00 uur wordt een presentatie waarin het bestuur uitlegt hoe ze met de ideeën en bedenkingen uit het vorige participatiemoment zijn omgegaan. Daarnaast bespreken ze de globale visie die daaruit is voortgevloeid en doen ze enkele concretere voorstellen.

Wie van plan is om te komen, wordt gevraagd een seintje te geven via masterplan@moerbeke.be.