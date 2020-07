Tweede coronagolf trekt streep door evenementendagen Moerbeke zomert Yannick De Spiegeleir

28 juli 2020

17u53 1 Moerbeke-Waas De drie resterende geplande evenementendagen van Moerbeke Zomert waarbij verenigingen op 1, 16 en 29 augustus activiteiten konden voorzien, worden geannuleerd. “Gezien de verslechterende situatie en de nieuwe regels met betrekking tot evenementen van de nationale veiligheidsraad is het onveilig en onmogelijk dit te organiseren”, meldt het gemeentebestuur.

De fietszoektocht van Moerbeke Zomert blijft wel behouden aangezien deze perfect veilig kan worden gereden in bubbels.

Sinds 10 juli werd het eenrichtingsverkeer in de Opperstraat ingevoerd (tussen Drongendreef en rotonde), dit blijft behouden tot 31/08. De impact van deze tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie wordt door het bestuur op de voet gevolgd. “Door de annulering van de 3 evenementendagen zal de Opperstraat niet meer worden afgesloten maar behouden we ook op die dagen het eenrichtingsverkeer in de Opperstraat.”