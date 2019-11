Tegen 2021 eerste bedrijven in kmo-zone op suikerfabriekstie Yannick De Spiegeleir

28 november 2019

10u51 0 Moerbeke-Waas Tegen 2021 kunnen wellicht de eerste bedrijven een perceel aankopen in de nieuwe kmo-zone in Moerbeke. Dat antwoordde Peter De Bock (Open Vld), gemeenteraadsvoorzitter en lid van het directiecomité van Interwaas, op een vraag van raadslid Nicole Stevelinck (Open Vld) tijdens de gemeenteraad.

“Eind 2007 sloot de suikerfabriek haar deuren. Voor de gemeente was dat een schok: 95 jobs gingen verloren, de landbouw moest zich omschakelen en de gemeente liep heel wat fiscale inkomsten mis”, aldus Stevelinck in haar tussenkomst.

Intussen zijn die verdwenen jobs door andere sectoren overgenomen en heeft de landbouw zich tot de teelt van andere gewassen omgevormd. “Toch kunnen we niet ontkennen dat de gemeente nood heeft aan nieuwe economische activiteit. De vorige legislatuur werd een toekomstvisie voor de suikersite ontwikkeld en de eerste resultaten tonen zich intussen op het terrein.”

Overleg met ondernemers

“De gemeente heeft samen met Interwaas een overleg met een aantal ondernemers gestart”, vertelt schepen voor omgevingsbeleid Koen Mertens (Open Vld). Een 15-tal bedrijven die eerder hun interesse in een plek in de zone lieten blijken, denken samen na over de toekomstvisie en indeling van de ruimte. “Bij voorkeur willen we Moerbeekse bedrijven voorrang geven. Ook willen we voldoende tewerkstelling, maar we moeten nog bekijken op welke manier we dit ook kunnen afdwingen.” Er zal later aan iedereen de kans worden geboden om zich op te geven om een perceel in de kmo-zone te kopen.

Verhuis recyclagepark en technische dienst

Het gemeentebestuur wil ook de piste bekijken of een verhuis van de technische dienst en het recyclagepark een haalbare kaart is. Schepen Mertens: “Momenteel ligt dit in woongebied. Een logischere locatie is de nieuwe kmo-zone, maar dan zouden we al ongeveer een derde van het gebied innemen voor eigen gebruik. We zullen dus moeten bekijken of dit verstandig is of niet.”

Bedrijfsbelastingen

Stevelinck wou ook nog weten of de gemeente plannen heeft om de bedrijfsbelastingen aan te passen in functie van deze nieuwe ontwikkeling. “Dat is niet de bedoeling”, aldus burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld). Door het verdwijnen van de suikerfabriek verloor de gemeente nochtans ongeveer 500.000 euro inkomsten per jaar. “Moerbeke heeft als één van de weinige gemeenten geen specifieke bedrijfsbelasting meer. De suikerfabriek betaalde een niet onaardige belasting op drijfkracht, maar deze schaften we de vorige legislatuur af. Andere forfaitaire bedrijfsbelastingen hebben we nooit gehad en we zijn ook niet van plan om deze in te voeren.”