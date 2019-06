Student-ondernemer van het jaar Tibbe opent ‘The Village’ op oude suikerfabrieksite: “Pop-up zomerdorp aan de Moervaart” Yannick De Spiegeleir

24 juni 2019

12u36 6 Moerbeke-Waas Op de eerste bewoners is het nog even wachten, maar zaterdag opent pop-up zomerbar The Village wel de deuren op de oude suikerfabrieksite. Tibbe Verschaffel van Planet B legt samen met zijn vrienden deze week de laatste hand aan het zomerdorp. “Aan de Moervaart bouwen we een ‘Moerbeach’”, zegt de student-ondernemer van het jaar.

The Village is nog maar aan zijn tweede editie toe, maar heeft nu al een patent op fantastische locaties. Vorig jaar was het Heidebos de uitvalsbasis voor de eerste editie en dit jaar bereikte Tibbe een akkoord met Finasucre, eigenaar van de gronden van de voormalige suikerfabriek aan de Terweststraat.

Samen met een team van helpende handen is de bezieler van Planet B, zijn onderneming die bamboefietsen construeert, druk in de weer om het zomerdorp aan de Moervaart klaar te stomen voor de opening op vrijdag. “We delen de site op in vier delen die elk voor een andere beleving staan”, verduidelijkt Tibbe. In een eerste zone onder de bomen bouwden de organisatoren een schaduwrijk terras van houten paletten met plaats voor 130 gasten.

Moerbeach

Een absolute trekpleister wordt ongetwijfeld de zone aan de Moervaart. In beach bar ‘Moerbeach’ kan je zorgeloos nippen van een cocktail op het gelegenheidsstrand. Ook de ‘bamboe dome’ is opnieuw van de partij. “Hier kan je in een stijlvol kader geniet”, nodigt Tibbe uit. “Fong Thais en restaurant Tachterhuis staan in voor de catering.”

Biologische t-shirts

In de vierde zone komt een grote fietsenstalling. “We willen het gebruik van de fiets zoveel mogelijk stimuleren”, klinkt het. Duurzaamheid staat centraal in de zomerbar. Zo neem je er plaats op zelfgemaakte meubels, drink je met bamboerietjes in plaats van plastic, crewleden dragen organische en biologische T-shirts. Nog opmerkelijk: een oude circuswagen werd omgebouwd en zal dienst doen als verkooppunt voor drank- en eetbonnetjes. “We voorzien een drankkaart met een ruime keuze aan speciale biertjes en we hebben ook onze eigen kombucha (gefermenteerde thee, red.) gebrouwen. De opbrengst van ons drankje ‘charity’ schenken we aan het goede doel.”

Net als vorig jaar kan je in The Village deze zomer ook opnieuw terecht voor een ruim aanbod van activiteiten. “We voorzien een leuke namiddag voor mensen met een beperking, een seniorennamiddag, ‘(H)eerlijk lokaal’ is een dag rond lokale producten en elke zondag serveren we een brunch. Wekelijks kan je op woensdag en zaterdag een workshop volgen zoals omgaan met stress, verticaal tuinieren en upcycling van meubels.”

Kortom: deze zomer heerst er heel wat bedrijvigheid aan de Moervaart. “Om de overlast voor de omwonenden te beperken richten we de muziek weg van de huizen. We hebben alle buren ook uitgenodigd voor een vergadering”, aldus Tibbe.

The Village opent zaterdag om 11 uur de deuren. Meer informatie op www.popupthevillage.be.