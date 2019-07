Struikgewas en houten schuilhoek gaan in vlammen op Kristof Pieters

01 juli 2019

21u58 0 Moerbeke-Waas Een brand heeft maandag een stuk grasland en een houten schuilhok in de as gelegd aan de Pereboomsteenweg in Moerbeke-Waas. Het vuur was ontstaan door het verbranden van afval.

Een passant had een grote rookontwikkeling waargenomen achter de huizen in de Pereboomsteenweg en alarmeerde de hulpdiensten. Brandweerposten uit zowel Zone Centrum als Zone Waasland werden hiervoor opgeroepen. Bij aankomst bleek een stuk grasland en struikgewas in brand te staan. Het vuur was al overgeslagen op een houten schuilhok. Er werd bijstand gevraagd van meerdere tankwagens uit Stekene, Zelzate en Assenede. De brandweer had meer dan twee uur werk om de hele oppervlakte te blussen. Het vuur bleek te zijn ontstaan door het verbanden van afval. Door de droge vegetatie kon de brand snel uitbreiden.