Stemming over Masterplan 2050 uitgesteld naar september Yannick De Spiegeleir

01 juli 2020

19u09 0 Moerbeke-Waas Op de gemeenteraad dinsdagavond werd beslist om de stemming over het definitieve Masterplan Moerbeke 2050 uit te stellen naar september. “We vinden een unaniem akkoord over de partijgrenzen heen deze toekomstvisie prioritair”, zegt schepen van dorpsontwikkeling Stijn Deschepper (Open Vld).

Bij de bespreking gaven verschillende oppositiepartijen te kennen dat ze zich wensten te onthouden. “De mobiliteitscommissie heeft nog geen advies kunnen uitspreken over dit plan, bovendien hebben ze het definitieve plan pas maandagavond verkregen”, aldus CD&V+-raadsleden Lut Van de Vijver en Karen De Block. De CD&V +-fractie hamerde ook op het belang van aandacht voor de leefbaarheid van de Dorpvaart en het Vaardeken in het algemeen omwille van de inplanting van de verkeerslus én sprak ook woorden van lof uit voor heel wat punten in het plan.

Seline Somers (Mens) op haar beurt betreurd dat een gedetailleerd tijdspad ontbreekt in het plan. “2050 is nog ver weg. Een pak infrastructuur kan geen 30 jaar meer wachten om aangepakt te worden, zelfs geen 5 jaar. Ook een kostenplaatje ontbreekt. Waardoor we ons afvragen of dit plan niet te veel een droom is, meer dan een realistisch plan”, aldus Somers, die ook vond dat er te weinig ruimte was voor participatie. Ook Marc Cossaer (N-VA) vraagt om een tijdspad. “Heel wat realisaties in het plan zijn dringend nodig, maar dit creëert de mogelijkheid om ze jaren, zelfs decennia in de tijd op te schuiven.”

“Gebrek aan moed”

Schepen Deschepper en burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) verweten de oppositiepartijen geagiteerd een gebrek aan moed. “Dit masterplan is een kader voor de toekomst. De meerderheid van vandaag kan enkel prioriteiten vastleggen voor de huidige legislatuur”, aldus De Caluwé. “Het plan is wel degelijk doorgenomen met de verkeerscommissie. Ook het document van Wakker Moerbeke (buurtcomité dat bewoners uit de Dorpvaart verenigt, red.) werd integraal bezorgd aan SWECO, onze projectpartner voor de verkeerslus. Wij houden met die mensen wel degelijk rekening”, aldus Deschepper, die ook beklemtoonde dat de gemeente met verschillende inspraakmomenten en werkgroepen een pak ruimte maakte voor inspraakmomenten.

Ondanks de verbale strijd kwamen de Open Vld-meerderheid en oppositiepartijen toch tot het akkoord om het punt over de zomer te tillen. “We vinden het écht belangrijk dat het Masterplan door alle partijen gedragen wordt”, klonk het nogmaals.