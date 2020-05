Speelpleinwerking De Suikerspin werkt deze zomer door coronacrisis alleen met inschrijvingen Yannick De Spiegeleir

27 mei 2020

18u30 0 Moerbeke-Waas In tegenstelling tot voorgaande jaren zal speelpleinwerking De Suikerspin deze zomer enkel op inschrijving werken. Dat vernam gemeenteraadslid Karen De Block (CD&V) van schepen van Jeugd Sarah Poppe (Open Vld).

Op de gemeenteraad drong De Block namens de CD&V-fractie aan om extra aandacht te besteden aan kinderen uit kwetsbare gezinnen en hen deze zomer naar de speelpleinwerking le leiden. Ook vroeg De Block om de inclusieve werking van de speelpleinwerking, ook voor kinderen met een beperking, meer in de kijker te zetten.

Bevoegd schepen Poppe gaf aan dat er al overleg heeft plaatsgevonden in verband met de ‘COVID-zomer’ en de gevolgen voor de Suikerspin. “Er zal gewerkt worden met twee aparte bubbels voor kleuters én voor de oudere kinderen met een maximum van 85 kinderen. De ruimte zal dus iets beperkter zijn dan voorgaande jaren toen er pieken bereikt werden van 120 kinderen. Voor kwetsbare kinderen wordt een nultarief gehanteerd.”

Reserveren per week

Voorts merkte Poppe ook nog op dat er door de COVID-crisis vooraf zal moeten ingeschreven worden en dat per week in plaats van per dag. “We hanteren een tarief van 12,5 euro per week om een plaats voor je kind in de bubbel te reserveren. Ook als je kind niet elke dag van de week kan komen, blijft het tarief hetzelfde.”

Poppe benadrukte wel dat de voorlopige plannen nog moeten doorgenomen worden met de noodplanambtenaar om te zien of de aangepaste werking conform de coronamaatregelen is.

Raadslid Lut Van de Vijver (CD&V) gaf op het einde van het agendapunt ook nog de suggestie om bij een grote vraag naar speelpleinwerking de mogelijkheid open te houden om een extra ‘speelpleinbubbel’ te voorzien op een derde locatie. Op de gemeenteraad werd ook het licht op groen gezet voor de vergoedingen voor de speelpleinmonitoren. “De vergoeding voor de monitoren van de speelpleinwerking De Suikerspin is niet meer gestegen noch geïndexeerd sinds 2014”, aldus schepen voor Jeugd Sarah Poppe. “Aangezien de ouderbijdrage wel gestegen is, is het niet meer dan logisch om ook de monitorenvergoeding te verhogen.”