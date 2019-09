Somers (MEnS) pleit voor inspraak bij uitbreiding zone 30 Yannick De Spiegeleir

13 september 2019

18u50 1 Moerbeke-Waas Het gemeentebestuur van Moerbeke plant om de zones waar de maximumsnelheid 30 kilometer per uur is te vergroten. Op de jongste gemeenteraad pleitte raadslid Seline Somers (MEnS) om de beslissing uit te stellen zodat er een advies kan gevraagd worden aan de gemeentelijke mobiliteitscommissie.

Somers benadrukt dat MEnS achter het idee staat van een uitbreiding van de zones 30 in Moerbeke, maar in één adem voert ze ook een pleidooi voor voldoende participatie. “De uitbreiding is een schitterende kans om advies te vragen aan de commissie mobiliteit”, zegt Somers. “Naast verkeersveiligheid is ook participatie heel belangrijk voor ons. In Moerbeke zijn er begin dit jaar heel wat raden en commissies samengesteld. Ik denk aan de jeugdraad, de seniorenraad, de cultuurraad, en vele meer… Vele Moerbekenaren tonen hierdoor dat ze burgerzin en -engagement hebben en echt willen meedenken over wonen en leven in Moerbeke. MEnS vindt het belangrijk dat dit engagement ten volle wordt gewaardeerd en vindt daarom dat belangrijke beleidsideeën altijd aan die adviesraden moeten worden voorgelegd. De aanpassing van de zones 30 zijn er een voorbeeld van.”

Somers is tevreden dat de argumentatie ter harte werd genomen door alle partijen en de beslissing uitstelden tot na het bespreking van verschillende raden/commissies en het participatiemoment Masterplan 2050 op 3 oktober.