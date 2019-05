Samentuin Koudenborm houdt ‘Opentuindag’ Yannick De Spiegeleir

31 mei 2019

17u46 2 Moerbeke-Waas In de VELT-Samentuin Koudenborm kan je morgen zaterdag terecht voor een ‘Opentuindag’ van 10 tot 18 uur.

Het gaat om een dag vol informatie, praktische demonstraties en lekkernijen. Doorlopend vinden er rondleidingen plaats: ecologisch tuinieren, composteren, insectenhotel bouwen, boekenverkoop, kruidenspiraal bouwen, honing van lokale imkers proeven en natuurlijk een hapje en een drankje. Iedereen is welkom. Meer informatie via gunther.kostka@hotmail.com of 0474/43.98.51.

De ingang van de samentuin vindt je tussen Groenstraat 5 en 7.