Rita Backx en Peter Spoelders ontvangen herdenkingsprijs van Wilderode Yannick De Spiegeleir

29 juni 2019

18u16 0 Moerbeke-Waas Het Anton van Wilderodegenootschap heeft de jaarlijkse herdenkingsprijs - vernoemd naar de overleden dichter - dit jaar uitgereikt aan Rita Backx en Peter Spoelders.

Het echtpaar houdt de nagedachtenis van de priester-dichter mee levend door het geven van literaire presentaties over het werk van van Wilderode. “In april 2016 werden we gecontacteerd door dhr. Van den Berg, eigenaar van Hof ter Weyden te Essen. Deze verbouwde hoeve met grote landschapstuin was eerder in het bezit van wijlen Hubert Van Noten, vader van de bekende modeontwerper Dries Van Noten”, vertelt Rita. “Hubert was een groot van Wilderodeliefhebber en plaatste in zijn tuin 15 borden met een selectie van zijn gedichten. Anton van Wilderode bezocht ook zelf Hof ter Weyden en er werd in september 1995 gehuldigd.”

Huidig eigenaar Paul van den Berg vroeg het koppel of ze een literaire presentatie wilden verzorgen rond de dichter om deze ten berde te brengen op Hof ter Weyden. Dat gebeurde ook in het voorjaar van 2017 en sindsdien volgde nog een reeks andere lezingen in samenwerking met Davidsfondsafdelingen van verschillende Vlaamse gemeenten.

Als bedanking voor hun inspanningen kreeg het echtpaar een kunstwerk en boek overhandigd.