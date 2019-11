Politierechter Peter D’Hondt spaart recidivist van amper 24 niet Koen Baten

08 november 2019

18u21 1 Moerbeke-Waas Politierechter Peter D’Hondt heeft vrijdagmiddag een 24-jarige bestuurder uit Moerbeke veroordeeld tot een geldboete van 4.400 euro nadat hij zonder gordel en voor de zoveelste keer onder invloed van drugs achter het stuur zat. De jongeman had op het moment van de feiten zijn rijbewijs nog geen twee jaar.

De feiten gebeurden op 1 september 2017 in Moerbeke. Op dat moment hoorde dat gebied nog bij Gent, maar sinds kort is er een wetswijziging doorgevoerd en alle feiten die na 1 juli 2018 gedagvaard werden komen sinds dan naar Dendermonde. Murat L. was tijdens de vaststellingen bijzonder tevreden dat zijn dossier naar Gent ging en niet naar Dendermonde. “Daar zijn ze goed voor de mensen en niet te streng”, zei hij toen hij betrapt werd.

De dagvaarding om te verschijnen werd echter pas betekend op 11 juli 2018, waardoor de nieuwe wet al van toepassing was en het dossier dus toch in de Dendermondse rechtbank werd behandeld. De man zelf kwam niet opdagen, maar was geen onbekende. Hij werd al eerder veroordeeld in de rechtbank. Naast de geldboete van 4.400 euro kreeg hij ook nog een rijverbod van 3 jaar en moet hij alle proeven opnieuw afleggen. Hij zal ook moeten bewijzen dat hij nog rijgeschikt is bij een dokter als zijn rijverbod uitgezeten is.