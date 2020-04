Plant een boom voor je coronaheld in het Heldenbos Yannick De Spiegeleir

16 april 2020

19u13 0 Moerbeke-Waas Coronahelden blijvend bedanken door een boom voor hen te laten planten, dat kan vanaf nu in het Heldenbos. Eerste stap is een virtueel platform, waarop wordt bijgehouden hoeveel bomen er al geplant zijn. Op dit platform kan je ook een boodschap achterlaten voor je coronaheld. Eens de lockdown is afgelopen en de bomen wat gegroeid zijn, kan je een wandeling maken in het Heldenbos, dat in Moerbeke geplant zal worden.

Elke avond, exact om acht uur, applaudisseren we voor onze coronahelden. Een prachtig gebaar, maar geen blijvende tastbare herinnering aan alles wat zorgverleners, supermarktbedienden, postbodes of andere helden tijdens de crisis voor ons doen. Kristof Malfait en Ignace Bogaert van het burgerinitiatief bedanktmerci.be zochten manieren om de coronahelden zowel tijdens als na deze periode blijvend te bedanken. Er kwamen bedanktmerci-vlaggen die ondertussen al aan 250 vlaggenposten hangen in België en Manneken Pis kreeg - online - een verplegersoutfit.

Een echt blijvend initiatief, niet in steen of metaal, maar een monument dat kan blijven groeien en dat ook lang na deze crisis nog te zien zal zijn, kwam er na overleg met Wannes Van Giel, CEO van bigtrees, een communicatiebureau dat bedrijven, overheden en individuen helpt bij de omschakeling naar een duurzame samenleving: “Tijdens de coronacrisis is de dagelijkse wandeling een hoogtepunt van de dag. Vele herontdekken stukjes natuur in hun buurt en vinden er ontspanning. Onze bedoeling is om samen een bos te planten voor onze helden: als groeiend eerbetoon en als blijvend symbool van ons geloof in de toekomst.”

Het eerste Heldenbos wordt onderdeel van het Wullebos in Moerbeke en zal het hele jaar vrij toegankelijk zijn voor alle bezoekers. De ambitie reikt echter verder en de initiatiefnemers zouden graag één Heldenbos per provincie realiseren. Hiervoor kijkt de organisatie naar de Vlaamse overheid.

De bedoeling van het Heldenbos is om een boom te planten voor een coronaheld en ook kort uit te leggen waarom je die held wilt bedanken. Wanneer je je boom gekocht hebt, kan je je held via social media laten weten dat je hem een boom hebt geschonken.

BOS+ zal met het gedoneerde bedrag - 5 euro per boom - een boom planten en het bos onderhouden. Meer info op: www.heldenbos.be.