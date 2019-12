Paardenstal in lichterlaaie: één dier omgekomen, eigenaar in levensgevaar overgebracht naar ziekenhuis Kristof Pieters en Cedric Matthys

12u14 34 Moerbeke-Waas In de Spelonckvaart in Moerbeke-Waas heeft dinsdagochtend een zware brand gewoed in een paardenstal. Eén dier kwam om het leven en een ander paard raakte zwaar verbrand. De eigenaar, die het vuur eigenhandig probeerde te blussen samen met een buur, werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

De brand was al uitslaand toen de hulpdiensten arriveerden en ging gepaard met een grote rookpluim die van kilometers in de omtrek te zien was. De brandweer liet meteen extra tankwagens aanrukken. De hulpdiensten konden echter niet vermijden dat de paardenstal in vlammen opging. In het aanwezige hooi en stro vond het vuur een gretige prooi. Wel kon de brandweer voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning naast de stal.

Zwaar verbrand

In de stal waren in totaal vier dieren aanwezig. De eigenaar, een 32-jarige man, probeerde ze samen met een buur allemaal uit de stal te jagen, maar voor één pony kwam alle hulp te laat. Verder liep één paard brandwonden op. Het dier werd overgebracht naar een dierenkliniek wat verder in de straat. De man zelf liep bij de reddingspoging ernstige brandwonden op. De hulpdiensten verzorgden het slachtoffer eerst ter plaatse, maar brachten hem daarna naar het ziekenhuis. Volgens de politie was de man in levensgevaar.

De schade aan de stallingen is bijzonder groot. Tijdens de bluswerken was de Spelonckvaart afgesloten voor alle verkeer. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid maar mogelijk lagen werken aan de stalling aan de basis.