Oppositiepartij MEnS breekt lans voor participatie Yannick De Spiegeleir

20 januari 2020

21u10 0 Moerbeke-Waas Op hun nieuwjaarsreceptie hebben de leden van Moerbeke Ecologisch én Sociaal (MEnS) gepleit voor een participatief beleid. “We willen alle inwoners betrekken. Daarom hechten we ook een groot belang aan adviesraden”, zegt Pia Delcourt, lid voor de Raad van Maatschappelijk Welzijn.

MEnS-Voorzitter Frans De Caluwé bewierrookte in zijn inleiding fier de eerste verjaardag van zijn partij en stelde fier het vernieuwde logo voor. Maar buiten de speeches was er aan de tafeltjes tijd voor zachte maar ook dieper rode pleidooien voor een socialer Moerbeke en zowaar oranje, gele en zelfs blauwe meningen.

“Als de deur en de drempel ok zijn voor een rolstoel, is dat goed voor iedereen”. Met die eenvoudige startzin, gaf Pia Delcourt, al 7 jaar afgevaardigde bij het OCMW eerst voor Spa-Groen en nu voor MEnS, een aantal bedenkingen omtrent het sociaal beleid binnen Moerbeke. Ook spreekt ze liever over MEnS als een beweging:“MEnS moet voor mij vooral een beweging zijn. Iets moderner dan een partij. Een plaats waar mensen mèt een sociale en ecologische bril zich thuis kunnen vinden en waar verschillen in mening belangrijk zijn.”

Gemeenteraadslid Seline Somers gaf een overzicht van de impact van MEnS in 2019 maar ook zij benadrukte het belang van participatie: “MEnS wil iedereen een stem geven, en in ons blauwe Moerbeke is men dat niet ‘zomaar gewoon’. We nodigden uit over de partijgrenzen heen en ik hoop dat hierdoor een intensere samenwerking ontstaat ongeacht de strekking. Willen we niet allemaal een leefbaarder Moerbeke?”