Openluchtbad Koewacht enkel nog toegankelijk voor abonnementhouders: “Belgische jongeren terroriseren zwembad” Yannick De Spiegeleir

30 juni 2019

14u01 0 Moerbeke-Waas In het zwembad van Nederlands Koewacht zijn tot nader order enkel mensen met een abonnement welkom na een reeks incidenten met jongeren uit ons land. Dat heeft de burgemeester van Terneuzen beslist. De beslissing heeft ook gevolgen voor de vele Moerbekenaren die gebruikmaken van het zwembad. “Ik respecteer de beslissing van mijn collega-burgemeester. De veiligheid moet ten allen tijde gegarandeerd kunnen worden”, reageert Moerbeeks burgervader Robby De Caluwé (Open Vld).

Afgelopen maandag werden drie meisjes door een groep jongens ingesloten en betast, zo verklaarde een medewerker bij Omroep Zeeland. Een vader van een van die meisjes heeft aangifte gedaan bij de politie. Woensdag zouden de Belgische jongeren enkele jongens uit Koewacht belaagd hebben en werd er ook gevochten. Er waren tien agenten en een politiehond nodig om de jongeren van het terrein te verwijderen. Volgens medewerkers van het zwembad vonden de incidenten telkens plaats met Belgische jongeren van Marokkaanse afkomst.

Het noopt de burgemeester van Terneuzen Jan Lonink om doortastende maatregelen te nemen. Sinds dit weekend zijn enkel nog abonnementhouders welkom in het zwembad. Er komt ook een overleg met de politie uit de grensgemeenten voor eventuele aanvullende maatregelen. Ook vorig jaar werden al maatregelen genomen. Toen liet de gemeente Terneuzen een mobiele bewakingscamera installeren, werd een tijdelijke bewaker aangesteld en patrouilleerde de politie. “We nemen als akte van de beslissing. Ik begrijp dat mijn collega de veiligheid wil garanderen van alle bezoekers en die beslissing kunnen we alleen maar respecteren”, zegt Robby De Caluwé (Open Vld), burgemeester van Moerbeke.

Het openluchtzwembad in Koewacht is al jaren een trekpleister bij mooi weer, ook voor de inwoners van de grensgemeenten in onze regio. Drie jaar geleden besloten Moerbeke en Stekene zes jobstudenten aan te stellen die in de drukke zomerperiode ingezet worden als redder. In ruil werden de openingsuren van het zwembad afgestemd op de vakantieperiodes in België.

Door de maatregel om enkel nog abonnementhouders toe te laten, was het zaterdag opvallend rustig in het zwembad. “Het is voor onze eigen inwoners heel jammer dat dit zo moet. Op lange termijn willen we een andere oplossing”, zegt wijkbestuurder Sonja Suij aan de Nederlandse krant AD. De jongeren mogen alsnog binnen als ze een abonnement kopen. “Dan moeten ze hun gegevens opgeven”, zegt wijkbestuurder Sonja Suij aan AD. “Als ze dan iets uithalen, kunnen we het abonnement opzeggen.”