Open Vld steekt Ons Blad in nieuw kleedje Yannick De Spiegeleir

16 januari 2020

12u24 0 Moerbeke-Waas Al 54 jaar is het liberale magazine Ons Blad een begrip in Moerbeke. Het maandblad van Open Vld Moerbeke brengt politiek en algemeen nieuws over de gemeente en haar verenigingen. Het maandblad ligt sinds deze week met een vernieuwde opmaak in de winkels.

Voorzitter Peter De Bock (Open VLD) is tevreden dat Ons Blad ook dit jaar wordt gepubliceerd: “Het magazine wordt maandelijks door meer dan 1000 mensen gelezen. Ons Blad heeft een hele evolutie meegemaakt: vroeger stond er heel veel tekst en weinig foto’s in, bovendien allemaal in zwart-wit. Vandaag wordt het magazine in mooie kleuren gedrukt waardoor foto’s nu veel beter tot hun recht komen en het lezen aangenamer is.”

Open Vld Moerbeke zal vanaf januari 2020 Ons Blad een nieuwe opmaak geven. Peter De Bock verklaart: “Aan de inhoud en het concept zelf werd niet geraakt. We brengen nog steeds politiek en algemeen gemeentelijk nieuws, zonder dat we al te zwaar de politieke toer willen opgaan.”

Wie graag een verslag of een aankondiging van een activiteit in Ons Blad wil, kan tekst en foto’s aanleveren via onsblad@openvldmoerbeke.be.

Ons Blad is vanaf woensdag 15 januari te verkrijgen in de Moerbeekse winkels RAI’S en Bakkerij Otto aan 1,75 euro. Een jaarabonnement is mogelijk voor 21 euro en kan je verkrijgen door een e-mail te sturen naar onsblad@openvldmoerbeke.be en dan wordt Ons Blad elke maand bij je thuis bezorgd.