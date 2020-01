Ondernemersduo opent feestzaal Hof ter Sluyze aan ‘Grote Kreek’ Yannick De Spiegeleir

10 januari 2020

18u13 1 Moerbeke-Waas In de Kruisstraat aan de Grote Kreek hebben Guy De Keulenaer en Manuel Van Dorsselaer deze week de deuren geopend van hun nieuwe feestzaal en restaurant Hof ter Sluyze.

Manuel heeft als chef-kok 20 jaar ervaring in de gastronomische keuken zowel nationaal als internationaal. “Mijn passie voor de horeca is begonnen toen ik als kelner in het weekend aan de slag ging”, vult Guy aan. Hij evolueerde tot zelfstandige maître en begon enkele jaren geleden zijn eigen evenementenbureau.

Hof ter Sluyze wordt de vaste uitvalsbasis van G&M Foodservice. “Naast private en bedrijfsevenementen willen we in de feestzaal ook catering aan huis verzorgen”, zegt Manuel. “Als derde luik combineren we dit met ons restaurant dat zowel ’s middags als ’s avonds opent op dinsdag, donderdag en vrijdag. De weekends houden we beschikbaar voor private feesten en eigen evenementen. Zo organiseren we op 1 februari ons eerste kreeftenfestival en zijn we aan het brainstormen om een evenement te lanceren in het kader van Valentijn. We werken steeds met verse producten en op maat van de klant.” Andere troeven zijn een grote private parking en een mooie tuin met zicht op de Grote Kreek.