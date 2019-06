Nieuw: op afspraak naar het gemeentehuis Yannick De Spiegeleir

28 juni 2019

13u00 4 Moerbeke-Waas Vanaf 1 juli werken alle gemeentelijke diensten in het gemeentehuis van Moerbeke op afspraak.

Een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs, aangifte van een geboorte of bouwplannen en op zoek naar informatie? Voortaan hoef je niet meer te wachten in de wachtrij, maak online een afspraak via www.moerbeke.be/afspraak en je ziet meteen wanneer de diensten beschikbaar zijn. Telefonisch een afspraak maken kan tijdens de kantooruren via het algemeen nummer 09 346 80 05. “Een afspraak maken biedt heel wat voordelen voor de burger”, zegt schepen van Communicatie Sarah Poppe. “Snellere en betere dienstverlening, een kortere wachttijd, langskomen wanneer het jou past, meer privacy, je weet op voorhand welke documenten dienen meegebracht te worden”, aldus Poppe. Wie liever niet op afspraak komt, kan nog steeds op het gemeentehuis terecht op dinsdagochtend tussen 8 en 11.45 uur en woensdagnamiddag tussen 15.30 en 18.45 uur. De volledige openingsuren van het gemeentehuis kan je vinden op www.moerbeke.be.