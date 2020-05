Nicky (19) en Lotte (16) steken grens over voor bezoekje aan grootouders in Hulst: “Na tien weken doet het deugd om elkaar terug te zien” Yannick De Spiegeleir

30 mei 2020

15u08 2 Moerbeke-Waas Sinds dit weekend is het terug toegestaan om familie in buurland een bezoekje te brengen. Nicky Bonne (19) en zijn zus Lotte (16) uit Moerbeke maakten dankbaar gebruik van die mogelijkheid om hun opa Ben en oma Edith (beiden 75) te bezoeken in het Nederlandse Hulst, vlak over de grens.

Joyce, dochter van Ben en Edith, volgde jaren geleden de liefde naar Moerbeke, waar ze mama werd van Nicky en Lotte. Haar ouders bleven al die tijd in Hulst wonen op twintig minuutjes rijden van Moerbeke. Geen grote afstand om elkaar geregeld te bezoeken... tot de overheid besliste om de grenzen te sluiten door de coronacrisis. “Normaal komen we hier één, soms zelfs twee keer per week, maar de afgelopen tien weken waren we aangewezen op de computer en telefoon”, zegt Nicky. “Het doet deugd om oma en opa terug te zien. Al hebben we ze uiteraard niet geknuffeld. We houden anderhalve meter afstand. We willen hun gezondheid niet in gevaar brengen.

Lotte vierde haar 16de verjaardag tijdens de lockdown. “Door het afsluiten van de grenzen konden we haar niet bezoeken, maar ik heb haar cadeautjes bezorgd via de pakjesdienst, zoals een mooie dekbedovertrek”, vertelt Edith met een sappig Nederlands accent. Uiteraard is het vandaag (zaterdag, red.) een blij weerzien als je je kleinkinderen twee maanden lang hebt moeten missen. De komende weken gaan we die schade zeker inhalen.”