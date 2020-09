Nelly Ruiz (32) stond doodsangsten uit tijdens aanval pitbulls: “In foetushouding gaan liggen om mezelf te beschermen”

Moerbeke-Waas/Wachtebeke

“Ik weet niet hoe lang ik op de grond heb gelegen maar de pijn was verschrikkelijk en het leek eindeloos te duren.” Nelly Ruiz (32) werd donderdagavond aangevallen door twee pitbulls toen ze een avondwandeling maakte. De vrouw zal er wellicht blijvende littekens aan overhouden maar ze beseft tegelijk dat ze aan de dood is ontsnapt. “Ik had gelukkig de reflex om in foetushouding op de grond te gaan liggen om mijn hals en gezicht te beschermen.”