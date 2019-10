Nelly en Joseph zijn al 90 jaar buren: “Als kind speelden we al samen in de Damstraat” Yannick De Spiegeleir

13 oktober 2019

17u09 3 Moerbeke-Waas Met amper een dag verschil zagen Joseph Verwulgen en Nelly Devriese 90 jaar geleden het levenslicht in de Damstraat in Moerbeke. Van kindsbeen tot hun oude dag woonden ze recht tegenover elkaar. Reden genoeg om een gezamenlijk verjaardagsfeestje te organiseren vonden vier buurvrouwen uit de straat. Joseph en Nelly werden deze namiddag samen hun familie in de bloemetjes gezet.

Joseph kwam ter wereld op 3 september 1929. Nelly volgde zijn voorbeeld één dag later. Intussen zijn ze al 90 jaar overburen ‘voor het leven’. Reden genoeg vonden buurvrouwen Myriam, Lieva, Linda en Lotte om de kranige feestvarkens en hun familie op een verjaardagsfeestje te trakteren. “We kwamen op het idee op het jaarlijkse buurtfeest op de Lindenplaats. We bewonderen hun kranigheid en het zijn lieve mensen. Joseph heeft vorig jaar nog zelfs voor ons gekookt”, vertellen de buurvrouwen.

Buren die al 90 jaar in dezelfde straat wonen. Het komt slechts zelden voor. “Als kinderen hebben we zelfs nog samen gespeeld op de Lindenplaats hier vlakbij. Daar stonden toen nog drie kanonnen”, lacht Nelly. Vandaag verhuizen mensen sneller, maar Joseph en Nelly hebben die drang nooit gevoeld. Beiden stapten wel in het huwelijksbootje en kregen kinderen en intussen ook klein- en achterkleinkinderen, maar ze bleven altijd wonen in het ouderlijk huis. “Geboortegrond doet goed blijkbaar”, lacht Joseph. “In de Damstraat is het altijd rustig wonen geweest. Zelfs in deze drukke tijden is er weinig passage van auto’s. Al gingen we met ons gezin ook altijd graag op reis.”

Slagerij en kapsalon

Joseph en Nelly zagen hun straat wel fel veranderen. Beiden waren ze zelfstandigen van beroep. Joseph had een slagerij in de Damstraat. “Ik kwam er bijna dagelijks. Vooral van zijn biefstukken was ik fan”, lacht Nelly. Zelfs had de 90-jarige vrouw tot haar tachtigste een zelfstandige kapperszaak. “Neen, Joseph heeft zijn haar nooit laten knippen bij mij. Het was een kapsalon voor vrouwen.” Intussen zijn er nog amper middenstanders in de Damstraat. “Vroeger had je hier zelfs twee brouwerijen in de buurt, maar die tijd is voorbij”, weet Joseph.

Beide negentigers hopen dat ze nog vele jaren mogen genieten van elkaars gezelschap in de Damstraat. “We zien elkaar niet meer zo vaak als vroeger, maar komen soms toch nog bij elkaar over de vloer. Wat ons betreft blijft het vertrouwde gezegde sowieso gelden: beter een goede buur, dan een verre vriend”, besluiten Joseph en Nelly.