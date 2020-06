Natuurpunt Moervaart - Zuidlede stippelt fietszoektocht uit Yannick De Spiegeleir

18 juni 2020

12u23 0 Moerbeke-Waas Nu corona ervoor zorgt dat mensen nog meer in eigen streek op tocht gaan, neemt Natuurpunt Moervaart-Zuidlede je deze zomer mee voor een nieuwe fietszoektocht.

“De afgelopen weken leerden ongetwijfeld veel mensen uit onze streek natuurparels dichtbij huis kennen. Daar doet Natuurpunt Moervaart-Zuidlede nu nog graag een schepje bovenop. Wij dagen jou uit om de streek niet zomaar per fiets te (her)ontdekken maar ook om onderweg de oplossing op tal van uitdagende vragen te zoeken", zegt Frans Goris namens Natuurpunt.

“Onze regio is een schatkamer van ongekende natuurpracht en dit willen we aan zoveel mogelijk geïnteresseerde natuur- en fietsliefhebbers deze zomer laten zien. Negentig procent van het traject loopt door pure natuur. De Olentgracht, de bossen langs de Zuidlede, de Moervaartmeersen en Daknamse meersen, de Buylaers, het Molsbroek, de Linie, … Het traject is lusvormig. Dit heeft het grote voordeel dat je op meerdere plaatsen, zo dicht mogelijk bij jou in de buurt kan instappen op de route. Ideale instapplaatsen zijn Eksaarde Dam, of aan de Sinaaibrug, de Terwestbrug, de Dambrug.”

De tocht die uitgestippeld werd is 35 km lang. Onderweg zoek je tien foto’s en moet je een antwoord zoeken op 20 vragen. Hou je ogen open voor elk detail onderweg! De fietszoektocht start begin juli en eindigt eind september 2020. In oktober vindt de prijsuitreiking plaats. Een datum, uur en plaats kunnen we spijtig genoeg nog niet meegeven. Dit zal ervan afhangen of Natuurpunt op dat moment mensen mag samenbrengen in een zaal.

We fietsen op nieuwe fietspaden die er tot voor enkele jaren niet waren. Onderweg kan je op diverse plaatsen een hapje en drankje nemen. Meer informatie kan je altijd vinden op de website van de afdeling, www.heidebos.be of stuur een mail met uw vraag naar vanackernorbert@gmail.com. Een formulier kost 5 euro. Daarmee steunt u de aankoop van natuur in de regio. De adressen van de diverse verkooppunten op de verschillende gemeentes kan je ook terugvinden op de website.