Na de wolf ook otter terug in Vlaanderen.

En dat is niet alleen voor de bijna uitgestorven soort goed nieuws Sven Ponsaerts en Yannick De Spiegeleir

07 januari 2020

17u18 22 Moerbeke-Waas Na de wolf, is ook de otter terug in Vlaanderen. Natuurliefhebbers spotten een exemplaar van het zwemmende roofdier in de Durme in het Oost-Vlaamse Moerbeke-Waas. En dat is niet alleen goed nieuws voor de bijna uitgestorven diersoort.

In december kon een cameraval, tot drie keer toe, beelden maken van een otter in het gebied van natuurvereniging vzw Durme in de Moervaartvallei in Oost-Vlaanderen. Heugelijk nieuws, want sinds eind jaren 1980 werd het zwemmende zoogdier met lange staart in Vlaanderen als mogelijk uitgestorven beschouwd. “Dit is de terugkomst van een wonderbaarlijke soort”, klinkt het bij Natuurpunt. Hoeveel otters er momenteel in Vlaanderen leven, kan ook de natuurvereniging moeilijk schatten. “Maar het aantal is vandaag sowieso zeer beperkt. Het gaat maar om enkele dieren, hooguit een tiental”, weet expert Joris Everaert.

