Mooimakers van GBS De Vlinderdreef krijgen beloning van 1.170 euro Yannick De Spiegeleir

25 juni 2020

10u41 0 Moerbeke-Waas Juf Wendy schreef GBS De Vlinderdreef uit Moerbeke dit jaar in voor het Mooimakersproject ‘Operatie Proper’. Eénmaal per week kwam de leerlingen samen tijdens de middagspeeltijd met het groepje ‘Mooimakers’. Ze gingen aan de slag om de schoolomgeving zwerfvuilvrij te maken en te houden.

IDM stelde grijptangen, handschoenen en vuilzakken ter beschikking om dit te organiseren. De enthousiaste groep leerlingen was zeer gedreven. Zelfs tijdens de speeltijd werden de grijptangen gebruikt om de speelplaats afvalvrij te houden. Er werd ook op schoolniveau extra aandacht besteed aan de nieuwe sorteerregels van het PMD. Zo kwam er steeds minder afval in de vuilbak van restafval. “Het eindrapport van ‘Operatie Proper’ werd goedgekeurd en deze week ontvingen we hiervoor een mooie financiële beloning van maar liefst 1 170 euro”, zegt Tom Verschraege van De Vlinderdreef. “De leerlingen hebben al ideeën wat we met het bedrag kunnen doen. Daar maken we bij het begin van volgend schooljaar werk van.”

Voor het derde jaar op rij organiseerden IDM en Mooimakers (het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort) het project Operatie Proper. 34 scholen en 9 verenigingen uit de IDM-regio engageerden zich afgelopen schooljaar om op de eigen terreinen en daarbuiten, heel wat acties te ondernemen om het rondslingerende zwerfvuil terug te dringen. IDM en Mooimakers belonen scholen en verenigingen met een totaalbedrag van 36.231 EUR voor hun Operatie Proper.