Moerbekenaren herdenken 75ste verjaardag bevrijding WO II met nachtelijke herdenkingsmars Yannick De Spiegeleir

16 september 2019

09u49 3 Moerbeke-Waas Het is vandaag exact 75 jaar geleden dat Moerbeke bevrijd werd van het Duitse juk door de Poolse pantserdivisie van generaal Maczek. Om die heuglijke gebeurtenis te herdenken, namen dit weekend 17 Belgen deel aan een herdenkingsmars over het grondgebied van Moerbeke en het Nederlandse Axel.

Een 120-tal deelnemers namen zaterdag deel aan het nachtelijke evenement, georganiseerd door het museum Gdynia in Axel, dat zich afspeelde bij volle maan. “De wandeling draagt de naam ‘In het spoor van de Polen’, maar we volgen niet het exacte parcours. Het is vooral de bedoeling de bevrijding te herdenken via een natuur- en polderwandeling waarbij we zoveel mogelijk knooppunten volgen”, verduidelijkt Maurice Fruytier, die de ‘Belgische’ groep met 17 deelnemers op sleeptouw nam.

De wandelaars zaten bij het vertrek rond middernacht meteen in de juiste stemming, want ze werden aan het vertrekpunt in Overslag gedropt met legervoertuigen. Onderweg werd halt gehouden en gaf Fruytier telkens een korte uiteenzetting over Moerbeke in de oorlog, het belang van de Polen en de bevrijding.

Een eerste halte was voorzien op de kruising van het pad van de Pereboomsgatroute en de oude tramroute. “Via deze voormalige tramroute werden krijgsgevangen afgevoerd richting Duitsland”, vertelde Fruytier. Hij stond ook even stil bij de politieke situatie in Moerbeke ten tijde van de bezetting. Georges Lautem, een gewezen rijkswachter, ontpopte zich tot ‘collaboratieburgemeester’. “Was dit een goede of slechte zaak? Feit is dat het in Moerbeke relatief rustig bleef tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Polen zijn trouwens nooit tot in het centrum van Moerbeke gekomen, maar enkel op Koewacht. De foto’s van tanks die het dorp binnenrijden, zijn van Canadese soldaten.” Ook haalde Fruytier enkele persoonlijke familieherinneringen op. “De Duitsers hadden het huis van mijn grootouders opgeëist. Noodgedwongen moesten ze zelf overnachten in een bietenschuur.”

Na een tocht van goed zeven uur konden de deelnemers van de herdenkingsmars omstreeks 8 uur ‘s ochtends genieten van een heerlijk ontbijt in het museum Gdynia in Axel. Maandagavond vindt in het gemeentehuis een lezing plaats in het teken van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Moerbeke. De organisatie is in handen van de heemkundige kring Ercus. Na de bevrijding van Moerbeke op 16 september 1944 trok de eerste Poolse Pantserdivisie de grens over richting Zeeland. Daar begon de felbevochten slag om de Schelde. Hoewel deze slag minder bekend is dan andere veldslagen, was hij essentieel om de geallieerde legers van voorraden te voorzien, waarmee de operatie op het front in West-Europa kon worden voortgezet.