Moerbekenaars brengen 2 ton elektronisch afval naar containerpark Yannick De Spiegeleir

19 oktober 2019

20u32 3 Moerbeke-Waas In het kader van de oproep van VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ brachten de Moerbekenaren zaterdagochtend maar liefst 1890 kilogram klein elektronisch afval naar het recyclagepark. Burgemeester Robby De Caluwé (Open VLD) en zijn schepencollege staken mee de handen uit de mouwen.

Breng zoveel mogelijk elektronisch afval naar het recyclagepark in je gemeente ten voordele van Rode Neuzendag. Zo luidde de oproep van presentatrice Frances Lefebure van Make Belgium Great Again. De gemeente die meeste aantal ton electronica verzamelt per inwoner, wint een uniek concert van Jonas Van Geel en Koen Wauters.

In Moerbeke besloten ze alles uit de kast te halen. Het gemeentebestuur schaarde zich achter de oproep en stak de handen uit de mouwen om de elektronica van de burgers uit hun koffer te laden. Afvalintercommunale IDM regelde zelfs een dj. De ultieme beloning was er voor de Moerbekenaar die het meeste aantal kilo’s binnenbracht. Bij die persoon komt burgemeester Robby De Caluwé het gras maaien. Wie de winnaar is, kan je zondagavond te weten komen tijdens de uitzending van Make Belgium Great Again.