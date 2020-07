Moerbeke voert geen mondmaskerzone in: “Geen drukke winkelstraat in onze gemeente” Yannick De Spiegeleir

24 juli 2020

14u57 0 Moerbeke-Waas Er komt voorlopig geen afgebakende mondmaskerzone in Moerbeke. Dat zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld). “We hebben geen drukke winkelstraten.” Door de verstrenging van de coronamaatregelen is het voortaan wel verplicht om een mondmasker te dragen tijdens de dinsdagmarkt. Ook in het IDM-recyclagepark moet je vanaf dinsdag een mondmasker dagen.

Donderdag bleek dat in Moerbeke de alarmdrempel van 20 besmettingen op 100.000 inwoners is overschreden. Al past er wel enige nuancering bij dat bericht. “Voor Moerbeke met ons 6500 inwoners betekent dat wanneer meer dan 1,3 - dus 2 - mensen besmet zijn de risicodrempel al is overschreden. De 4 positieve besmettingen in Moerbeke komen uit 1 gezin. Zij zitten momenteel in quarantaine. We vragen aan de huisartsen om ons te verwittigen zodat we kort op de bal kunnen spelen”, zegt burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld). “We vragen ook aan de horecazaken om de maatregelen strikt na te volgen. De politie zal ook blijven streng controleren.” Vanaf zaterdag is het verplicht om een mondmasker op te zetten op momenten dat je als klant niét aan een tafel zit.