Moerbeke over alarmdrempel: onderzoek naar besmettingshaard moet meer duidelijkheid brengen Kristof Pieters

23 juli 2020

14u43 0 Moerbeke-Waas Ook Moerbeke-Waas is volgens de nieuwe cijfers van Sciensano over de alarmdrempel gegaan met een risicofactor van 62 op 100.000 mensen. Dit cijfer is echter relatief want Moerbeke is een kleine gemeente en in totaal gaat het om vier nieuwe besmettingen die woensdag zijn vastgesteld.

Burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) tast voorlopig zelf nog in het duister over de besmettingshaard. “We zijn volop bezig met het contacteren van alle huisartsen om meer te weten te komen. Het maakt immers een wereld van verschil als het om vier individuele gevallen gaat of vier besmettingen in één gezin. Onze verdere aanpak zal afhangen van het resultaat van onze rondvraag.”

De burgemeester kan zich voorlopig dan ook nog niet uitspreken over bijkomende maatregelen. “We gaan wel aan huisdokters vragen om ons in de toekomst steeds te verwittigen bij een positieve coronatest, zodat we korter op de bal kunnen spelen, uiteraard met respect voor de privacy. We zullen nu afwachten of de tendens zich de komende dagen verder zet. Intussen is aan de horeca gevraagd om de nieuwe strengere regels rond het dragen van mondmaskers zeker strikt toe te passen.”