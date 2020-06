Moerbeke krijgt voor meer dan 18.500 euro steun van Vlaamse Regering voor lokaal armoedebeleid tijdens deze coronacrisis Yannick De Spiegeleir

09 juni 2020

16u50 0 Moerbeke-Waas Door de impact van het coronavirus op onze economie, zijn veel Vlaamse huishoudens in armoede terechtgekomen. Daarom heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur & Samenleven Bart Somers beslist om bijkomende maatregelen te nemen voor kwetsbare gezinnen, dat melden burgemeester Robby De Caluwé en schepen Thierry Walbrecht van Open Vld Moerbeke.

Vele Vlamingen voelen de financiële impact van het corona-virus. Zeker voor de meest kwetsbaren kan dit leiden tot schrijnende situaties. De Vlaamse Regering wil deze groep extra ondersteunen en neemt hiervoor een aantal maatregelen. Ten eerste komt er een versterking van het lokale armoedebeleid. Vlaanderen maakt hier in totaal 15 miljoen euro voor vrij, waarvan 9.096,03 euro voor de gemeente Moerbeke bestemd is.

“Daarnaast komt er ook een subsidie van 9.601,36 euro om via een consumptiebudget tijdelijk extra financiële ondersteuning te bieden aan kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag in komen. Deze ondersteuning zal verlopen via een vouchersysteem dat zowel de kwetsbare gezinnen als de lokale economie extra zuurstof moet geven,” licht burgemeester Robby De Caluwé toe.

Een derde duwtje in de rug komt er ten slotte via het Groeipakket. “Elk gezin dat ten gevolge van de COVID-19 crisis een zekere inkomensdaling kent en een gezinsinkomen heeft dat onder de inkomensgrens van 2.213 euro per maand ligt, kan rekenen op een eenmalige toeslag van 120 euro per kind via het Groeipakket. Gezinnen moeten deze steun wel zelf aanvragen”, laat schepen Thierry Walbrecht weten.