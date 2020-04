Moerbeeks bedrijf Maximum Image levert gepersonaliseerde mondmaskers: “Aanvragen stromen binnen” Yannick De Spiegeleir

24 april 2020

15u28 0 Moerbeke-Waas Bij Moerbeeks reclamebedrijf Maximum Image regent het aanvragen voor mondmaskers. Bedrijven, scholen en vzw’s willen ze voor hun medewerkers, om gratis uit te delen of om ze zoals voetbalclub KFC Moerbeke te verkopen. “We helpen anderen die mondmaskers willen, maar ze niet kunnen maken”, vertelt zaakvoerder Patrick Notteboom. De herbruikbare mondmaskers kunnen helemaal gepersonaliseerd worden.

Je vindt een standaard katoenen mondmasker zonder of met discreet logo, en een polyester mondmasker met totale print op de webshop van Maximum Image. “Je kan eindeloos combineren met prints. Eigenlijk hangt alles af van de kwaliteit en de mogelijkheden van de stof”, legt Notteboom uit.

‘Als je dit kan lezen, sta je veel te dicht bij mij’

Gepersonaliseerde mondmaskers kunnen heel creatief aangepakt worden. “We hebben zelf een bloemenmotief ontworpen, en zijn benieuwd naar de creativiteit van ondernemers en organisaties. Misschien zien we binnenkort kinderen die mondmaskers inkleuren? Of een slogan zoals ‘als je dit kan lezen, sta je veel te dicht bij mij’? Zorg dragen voor elkaars gezondheid krijgt zo een extra positieve boost”, zegt Notteboom.

Het gaat niet om FFP2- of FFP3-mondmaskers die het zorgpersoneel gebruikt. “Het is vooral bedoeld om anderen meer te beschermen als je niest of hoest. Uiteraard gaat het gepaard met andere maatregelen zoals je handen wassen. We gaan vooral moeten kijken hoe we met deze situatie leren leven. Het vergt een nieuwe mentaliteit, waarbij we elkaar meer gaan beschermen”, zegt Notteboom. De mondmaskers kunnen daarbij helpen.

Veel aanvragen

De FOD Volksgezondheid vraagt om eigen mondmaskers te maken. “Dat is prima, maar we merken dat niet iedereen even handig is of aan stof geraakt. Op deze manier kunnen we anderen gemakkelijk aan een masker helpen”, vertelt de zaakvoerder.

Maximum Image krijgt aanvragen van grote bedrijven waar ze al mee samenwerken. “Maar ook van restaurantuitbaters die gepersonaliseerde mondmaskers willen dragen bij de opstart en ze ook aan goede klanten willen schenken. En lokale voetbalploeg KFC Moerbeke gaat gepersonaliseerde mondmaskers verkopen met het opdruk ‘#9180’, dat refereert naar de postcode van Moerbeke-Waas.”

Als particulier kan je een set van 5 mondmaskers bestellen via ‘Stop Darmkanker’. Je steunt er bovendien het goede doel mee, want per masker gaat er 1 euro integraal naar Stop Darmkanker. De mondmaskers hebben een discreet logo van het goede doel en zijn leverbaar vanaf 4 mei.

Bestellen als organisatie kan via de webshop. Voor andere types mondmaskers of speciale aanvragen neem je best contact op via info@maximumimage.eu.