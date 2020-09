Leerlingen De Palster stellen nieuw kinderpoëziepad voor Yannick De Spiegeleir

13 september 2020

13u37 0 Moerbeke-Waas Aan het Anton van Wilderodehuis is zondagochtend het nieuwe kinderpoëziepad geopend. Het tweede leerjaar van de vrije basisschool de Palster werkte mee aan het begeleidend boekje met tekeningen. De auteur van de kinderpoëzie is Riet Wille. “Om ook kinderen op de literaire wandelroute van Anton van Wilderode van poëzie te laten genieten, maakten we een boekje met gedichten en opdrachten”, zegt initiatiefnemer An Neetesonne.

De opa van An was de tweelingbroer van priester-dichter Anton van Wilderode wiens nagedachtenis al jarenlang wordt geëerd met een literair wandelpad dat zijn naam draagt. Om dat bestaande initiatief ook toegankelijk te maken voor kinderen werd het kinderpoëziepad en bijhorende boekje gemaakt.

“Bij elk bord met een gedicht van Anton van Wildeorde vind je in het boekje een gedicht van Riet Wille. Terwijl kinderen de opdrachten uitvoeren kunnen hun ouders of grootouders het gedicht op het poëziebord lezen”, verduidelijkt An.

Ook de Moerbeekse cultuurraad verleende haar steun aan het nieuwe pad dat uniek is in de regio. “Als culturele raad kunnen wij dit initiatief enkel toejuichen. Daarom hebben we beslist om ons steentje bij te dragen: het nieuwe boekje zal in de bib worden aangeboden. Bij elk boekje wordt gratis de bestaande wandelkaart meegegeven. Hopelijk is dit een kleine stimulans om opnieuw de weg te vinden naar dit mooi stukje Moerbeeks landschap en vooral een mooi stukje poëzie die dit landschap op een sublieme manier beschrijft”, zegt voorzitter Maurice Fruytier.

Prikkelen

Burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) opende de route samen met de kinderen. “Innovatie is belangrijk, ook in cultuur. Deze kinderpoëzieroute draagt daartoe bij samen met de geocoaching langs het literair wandelpad dat door de broer van An, Jo, is uitgewerkt. Het trekt kinderen en jongeren aan die hopelijk op die manier worden geprikkeld door poëzie en cultuur in het algemeen.

Het boekje is vanaf maandag verkrijgbaar in de bibliotheek voor 2,5 euro. Meer info: https://www.moerbeke.be/kinderpo%C3%ABziepad-anton-van-wilderode.