Lantaarnpaal en dennen in brand in Moerbeke Jeffrey Dujardin en Kristof Vereecke

02 juni 2019

15u28 0

In Moerbeke is deze middag rond 14.40 uur een brand uitgebroken ter hoogte van het kruispunt van Zandberg en de Kruisstraat. Volgens getuigen staat er in de straat een oude ketel die beginnen opwarmen is door de hitte. Daardoor zijn er sparren en een lantaarnpaal in brand gevlogen, er werd ook een varkensstal bedreigd zijn door het vuur. Maar de brandweer had het vuur snel onder controle. De Zandberg was een klein uurtje afgesloten, rond 15.28 uur was de brand geblust en kon het verkeer terug door.