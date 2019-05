Kunstenaar Francky Kane (58) overleden Yannick De Spiegeleir

26 mei 2019

11u01 13 Moerbeke-Waas Kunstenaar Francky Cane is vrijdag plots overleden. Hij werkte en woonde in Moerbeke en was 58 jaar.

Cane was gekend als grafiekkunstenaar van de bekende galerie De Zwarte Panter in Antwerpen. In 2007 won hij de Louis Paul Boon Prijs. Daarmee kwam hij in het illustere gezelschap van acteur Jan Decleir, filmregisseur Robbe De Hert en zanger Raymond van het Groenewoud, die de onderscheiding van de artistieke vereniging Honest Arts Movement (HAM) eerder op hun naam schreven. Hij maakte grote houtsnedes in zwart en wit. Zijn werk werd vaak vergeleken met dat van Fred Bervoets met wie hij ook bevriend was.