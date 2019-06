Kunstacademie Ter Beuken opent vestigingsplaats in Moerbeke Yannick De Spiegeleir

28 juni 2019

18u20 0 Moerbeke-Waas Er wordt volgend schooljaar een vestigingsplaats van Kunstacademie Ter Beuken uit Lokeren opgericht in de Moerbeekse gemeenteschool De Vlinderdreef.. Alle kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen les volgen in het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten.

Het beeldatelier is er voor alle leerlingen uit de lagere school, van 6 tot 12 jaar. “Deelnemers leren in een ontspannen kader werken met verschillende materialen en technieken zoals tekenen, boetseren, schilderen en knutselen”, zegt Herlind Gerits.

De lessen gaan door in Basisschool de Vlinderdreef op woensdagnamiddag van 13 tot 14.40 uur of van 15 tot 16.40 uur bij Jana Van Ongevalle en op donderdagnamiddag van 16 tot 17.40 uur bij Joris Ongena. De leerkrachten zijn Masters in de Beeldende Kunsten en beschikken over een pedagogisch bekwaamheidsbewijs.

Het inschrijvingsgeld voor een heel schooljaar bedraagt 67 euro (43 euro sociale vermindering) te vermeerderen met de bijdrage van 10 euro. De inschrijvingen starten op maandag 1 juli tot en met woensdag 3 juli, en opnieuw vanaf maandag 26 augustus 2019, de data en uren kan je vinden op de website www.lokeren.be/kunstacademie.

Voor wie graag muziek of woordkunst-drama wil leren? Dan is er de vestigingsplaats in Eksaarde (Dam 68) vlakbij Moerbeke. Kijk op de website www.lokeren.be/kunstacademie voor de infobrochure met het lessenrooster.