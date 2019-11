Koen Wauters en Jonas Van Geel trakteren Moerbeke op containerparkconcert Yannick De Spiegeleir

20u12 1 Moerbeke-Waas Als beloning voor het verzamelen van vier ton elektronisch afval in het kader van VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’ hebben Koen Wauters en Jonas Van Geel dinsdagavond op het containerpark van Moerbeke een optreden gegeven.

Het duo liet even op zich wachten, maar de 500 Moerbekenaren die opdaagden voor het ‘containerparkconcert’ lieten het niet aan hun hart komen. Burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) bedankte zijn inwoners en de medewerkers van IDM en Recupel voor hun inzet. “Zonder jullie was dit nooit mogelijk geweest. Aangezien het enthousiasme zo groot is, moeten we misschien wel denken aan een jaarlijks containerparkfestival", lachte de burgervader.

Daarna namen Wauters en Van Geel het publiek op sleeptouw. Met de Clouseau-hit Anne zat de sfeer er meteen goed in.