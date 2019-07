Kinderopvang ‘Alles Kids’ in Moerbeke krijgt duurzame make-over Yannick De Spiegeleir

26 juli 2019

14u36 1 Moerbeke-Waas Er wordt 19.700 euro geïnvesteerd in het buitenschrijnwerk van de Kinderopvang Alles Kids in Moerbeke. Minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) keurde het voorstel tot projectsubsidie van Schepen van Energie en Duurzaamheid, Koen Mertens (Open Vld), goed. Ook de buitenspeelruimte wordt heraangelegd.

Van 11 maart tot en met 30 april 2019 konden alle Vlaamse gemeenten bij het Vlaams Energieagentschap voorstellen indienen voor één of meerdere lokale energieprojecten. Het gaat om projecten die te maken hebben met energie-efficiëntie. Minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) gaf groen licht voor het voorstel van de projectsubsidie die Schepen van Energie en Duurzaamheid, Koen Mertens (Open Vld) indiende.

De Moerbeekse schepen reageert tevreden: “Met dit project zorgen we voor de verbetering van het gebouw van de Kinderopvang Alles Kids. Er wordt voor 19.700 euro geïnvesteerd in het buitenschrijnwerk, zoals nieuwe raampartijen, de gemeente investeert 13.200 euro, de Vlaamse Overheid legt 6.500 euro bij. Met dit budget zorgen we voor een betere energie-efficiëntie en de kinderen kunnen spelen in een duurzame en aangename (leef)omgeving”.

Gezonde leefomgeving

Burgemeester Robby De Caluwé sluit zich hierbij aan: “De voorbije jaren hebben we met de gemeente heel wat geïnvesteerd in groene energie, denk maar aan de zonnepanelen die we op de gebouwen hebben gelegd. Dit project ligt in het verlengde van de inspanningen om de energietransitie te voltooien. We willen onze leidinggevende rol inzake duurzaamheid blijven behouden, dit voor een gezonde en aangename leefomgeving voor de Moerbekenaars”.

De Caluwé en Mertens geven mee dat dit niet de enige investering is voor de kinderopvang: “Momenteel zijn we ook bezig met de heraanleg van de buitenspeelruimte. Daarna wordt bekeken welke optimalisaties er nog mogelijk zijn”.